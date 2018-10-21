Горди Дуайер: Победы — главное в хоккее, но мы не думаем о каких-то решениях 21.10.2018, 9:23

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал игру с «Сибирью».

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал крупное поражение от "Сибири" (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает "Прессбол":

- Поздравляю "Сибирь" с победой. Мы говорили о том, как важно хорошо начать матч. Но уже в первой подарили сопернику гол, а совсем скоро получили вторую шайбу. Затем встал вопрос командной дисциплины: заработали 5-минутное удаление, затем еще несколько… Хотя наш план на игру предусматривал отсутствие нарушений. Когда проводишь столько времени в боксе для штрафников, невозможно победить. Неудачный старт и дисциплина — ключевые факторы поражения.

- У "Динамо" восьмое поражение подряд. Готовы ли вы к жестким решениям руководства?

- Конечно, победы — главное в хоккее. И мы недовольны тем, как складывается ситуация. Но мы не думаем о каких-то решениях. Мы готовились к игре, говорили, как она важна, как важно хорошо начать… И теперь продолжаем думать, что можем поменять, чтобы двигаться вперед.

- В Новосибирске очень шумные болельщики. Это сегодня стало фактором, который помешал "Динамо" показать свою игру?

- Кончено, здесь потрясающая атмосфера. Болельщики делают команду сильнее. И мы знали об этом, готовились. Но результат все равно сводится к тому, как мы сыграли. Думаю, ключевым стал третий гол. Если бы удалось удержать счет 0:2, а потом забросить одну шайбу, то матч мог сложиться иначе.