Во Владикавказе горит и может взорваться завод «Электроцинк» 1 21.10.2018, 10:50

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Выделилось большое количество водорода.

Во Владикавказе в Северной Осетии (Россия) горит завод "Электроцинк", сообщает 21 октября пресс-служба регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям, передает gordonua.com.

"По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что в городе Владикавказ, улица Заводская, 1, на территории ОАО "Электроцинк" происходит горение в цеху электролиза цинка, на площади 1 тыс. м².

В результате пожара есть пострадавшие. Продолжается тушение пожара. От МЧС России привлекались 62 человек личного состава и 18 единиц техники", – сказано в сообщении.

Агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе регионального МЧС, что площадь возгорания с ночи, когда начался пожар, увеличилась в 4,5 раза. По словам собеседника, сейчас она составляет 4,5 тыс. м². В результате пожара один пожарный погиб и двое пострадали, сообщает "Интерфакс". Кроме того, по словам собеседника издания, "идет выделение водорода, сохраняется угроза взрыва".