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Латвия победила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею

  • 14.05.2024, 19:58
Латвия победила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею

Датчане проиграли норвежцам.

Сборная Латвии одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B, состоявшаяся в Остраве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Робертс Букартс и Харальд Эгле.

Латвийцы набрали семь очков и поднялись на второе место группы B, казахстанцы с тремя баллами идут на пятой строчке.

В матче группы A сборная Норвегии победила команду Дании — 2:0.

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