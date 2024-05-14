Латвия победила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею 14.05.2024, 19:58

Датчане проиграли норвежцам.

Сборная Латвии одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B, состоявшаяся в Остраве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Робертс Букартс и Харальд Эгле.

Латвийцы набрали семь очков и поднялись на второе место группы B, казахстанцы с тремя баллами идут на пятой строчке.

В матче группы A сборная Норвегии победила команду Дании — 2:0.