Пчелы против меда 2 Лилия Кобзик, Office Life

21.10.2018, 10:59

Фото с сайта tourradar.com

Что ожидает туристический бизнес в Беларуси?

Летом белорусским туристам и турфирмам было больно. Обанкротился пяток туроператоров (в основном российских, но одна компания местная — «Скай Флай»). Печальные события вновь дали повод заговорить о реформах в туристической отрасли.

В первую очередь речь пошла о введении финансовых гарантий для операторов. Что такое фингарантии в туризме? Это, условно говоря, страховка, которую операторы покупают у страховых компаний и которая начинает действовать в случае, если туроператор обанкротится.

Перспектива введения фингарантий белорусских туроператоров не воодушевляет. Потому что для того, чтобы что-то купить, надо, как говорится, что-то продать. То есть деньги на страховку надо будет откуда-то взять. А сейчас для операторов плохие времена, чтобы лезть в кубышку, поскольку кубышка эта за годы «стабильного кризиса» сильно полегчала.

А если финансовые гарантии составят 300 тыс. условных единиц? Или хотя бы 100? Сколько отечественных компаний сможет вытащить такие деньги из бизнеса? Скорее всего, нисколько! В Беларуси в статусе операторов останутся только зарубежные компании!

Ну и самое главное, что может дать разделение на туроператоров и турагентов такому рынку, как наш, где все отечественные компании — агенты российских, польских, украинских, литовских? А именно такое четкое разделение и произойдет, поскольку заниматься туроператорской деятельностью сможет только та компания, у которой будут финансовые гарантии.

А если финансовые гарантии составят 300 тыс. условных единиц? Или хотя бы 100? Сколько отечественных компаний сможет вытащить такие деньги из бизнеса?

Наши операторы — всегда агенты и операторы в одном лице. При этом свой большой турпродукт (к примеру, блоки на чартерах) есть у единиц. Все остальные — мелкие и гордые хуторяне — «тутэйшыя». Они продают автобусные цепочки во Львов, дешевенькие туры на море в Затоку, автобусную «горнолыжку», экскурсии по Беларуси и все в таком роде. Что произойдет с этим рынком? Вряд ли «тутэйшым» будет доступна полновесная туроператорская страховка! Кстати, на эти грабли уже наступили в России, где фингарантии обернулись как большим пшиком, так и всякими мелкими курьезами. К примеру, небольшая фирма в Смоленске не может работать с нашей турфирмой в Могилеве, потому что у смолян нет туроператорской страховки — по правде говоря, с ее оборотами она ее никогда не купит. В результат, Беларусь недополучает тот поток туристов из Смоленска, который могли бы давать нам небольшие местные фирмочки в кооперации с нашими компаниями такого же калибра. В России об этом не думают, а вот нам следовало бы подумать и на одном из союзных заседаний намекнуть российским коллегам на абсурдность ситуации.

Но самое главное, что нет таких финансовых гарантий, которые могли бы в случае краха большого туроператора компенсировать потери туристам. У «Натали Турс» была максимально возможная сумма страховых гарантий на случай банкротства. Чем это закончилось? Российским туристам обещано до 10% компенсации потерянных сумм, и не факт, что они эти деньги получат. Что получат белорусские клиенты скандального оператора — вообще покрыто мраком. Возможно, большинство из 1000 пострадавших туристов и 100 пострадавших турфирм не получит ничего! Ведь страховых сумм не хватает на всех. Это видно каждый раз, когда в России идет ко дну «крупная рыба».

Российским туристам обещано до 10% компенсации потерянных сумм, и не факт, что они эти деньги получат. Что получат белорусские клиенты скандального оператора – вообще покрыто мраком. Возможно, большинство из 1000 пострадавших туристов и 100 пострадавших турфирм не получит ничего!

Вообще, в Беларуси уже была попытка серьезно перекроить туротрасль. Правда, это касалось внутреннего рынка и только одного сегмента — агротуризма. Наш агротуризм, чего греха таить, такой же своеобразный, как туроператорский рынок. Многие хозяева «домиков в деревне» зарабатывают не только на продаже белорусской аутентичности и сельского колорита (что и является сутью агротуризма), но и предоставляя свои площадки для проведения свадеб и прочих банкетов. В какой-то момент поднялась волна недовольства таким положением вещей. Проводить свадьбы в деревенских гостиницах, конечно, никто запретить не может, но обложить соответствующим налогом эту часть бизнеса вроде бы логично. Напомним, чтобы поощрить агротуризм, государство пошло на невиданные преференции — одна базовая величина в год в качестве налога и в свое время действовавший беспроцентный кредит на строительство. Наверное, как-то сравнимые с этими льготы имеют в Беларуси только айтишники, из чего можно сделать вывод, что мы строим некую «цирфровую агротуристическую экономику». Вывести проведение свадеб из лона агротуризма сторонникам жестких мер так и не удалось, вроде бы сам глава государства поставил точку в этом вопросе, сказав: «Не трогайте, пусть работают!» То есть реформы не прошли. А если бы осуществились, то не факт, что от агротуризма белорусского, расцветом которого принято козырять, не остались бы ножки да рожки. Ведь на самом деле сколько традиционной деревенской аутентичности может предложить туристам Беларусь с ее разрушенными хуторами, фольварками и традициями? Без корпоративов, свадеб, банкетов и прочей коммерческой составляющей львиная доля усадеб просто закрылась бы! Пример этот говорит о том, что какие-то жесткие, мускулинные методы реформирования в отечественном туризме до сих пор не проходили. Уж больно своеобразный у нас рынок!

В настоящее время белорусская туристическая отрасль напоминает гудящий улей. Проблем вроде много, и как-то их надо решать: огромная зависимость от иностранных рынков, незащищенность агентов, неконкурентные цены. Но как бы вместе с резкими реформами не грохнулась вся «пасека». Ведь худо-бедно дела идут. Пчелки-турфирмы трудятся. Уже началось раннее бронирование. Чартеров в Египет из Беларуси осенью и зимой заявлено столько, что, кажется, все граждане в нынешнем сезоне искупаются в Красном море. Ждут ли наш рынок кардинальные перемены? Пройдут ли реформы? Или все инициативы, в том числе фингарантии «по российскому образу и подобию», будут спущены на тормозах? Скорее всего, увидим это до конца нынешней осени.

Лилия Кобзик, Office Life