Культ хлеба в нищем СССР 15 Максим Мирович

21.10.2018, 14:50

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Еще одно бесполезное «изобретение» советской эпохи.

Интересная тема, о которой я давно хотел написать большой пост — это Культ Хлеба в СССР. Думаю, многие из вас помнят отдельные фрагменты этого культа — практически во всех детских книжках вместе с остальной советской пропагандой обязательно был раздел и о хлебе (о том, как важно чтобы его было много), а во многих советских столовых висели плакаты вроде "Хлеб — всему голова!", "Хлеб — наше богатство, береги его!", "Хлеба к обеду в меру бери! Хлеб - драгоценность, им не сори!" и так далее.

Что интересно — никто толком так и не объяснил, зачем в СССР был нужен этот культ. Я вижу в нём следовую реакцию "народничества", которое было популярно в царской России в конце XIX века — в литературе до 1850-60-х годов никакого особого пиитета к хлебу нет. Этот культ появился лишь в СССР и, по-моему, ставил своей целью навязать людям ещё один "высший авторитет", которому бы все поклонялись.

И всё это очень хорошо доказывает тот факт, что СССР изнутри был вовсе не тем, чем старался казаться — вместе с "высокотехнологичными полётами в космос", которые не касались 99,99% населения (в отряде космонавтов за всю историю СССР побывало всего 120 человек) существовали какие-то странные культы и суеверия, которые касались намного большего числа людей.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о Культе Хлеба в СССР.

Откуда взялся Культ Хлеба?

Для начала давайте подумаем, откуда же возник и чем подпитывался столь примитивный культ, больше свойственный для каких-нибудь древних вождеств, а не для "развитой страны XX века", каковой считал себя СССР? С появлением мы более-менее разобрались — Культ Хлеба уходит корнями ещё в дореволюционное "народничество" — но там, скорее, было просто описание крестьянской жизни, но никакого "особого статуса" хлеб не имел. Отчего же такой культ возник и развивался в СССР?

Я бы выделил здесь два основных фактора. Во-первых, всё своё существование СССР жил достаточно плохо и бедно, и вне крупных городов хлеб был действительно часто единственным продуктом, который позволял избежать голода и крестьянских бунтов. Если в советском сельпо был хлеб — то оно не могло считаться "пустым", и государство как бы выполняло свои минимальные обязательства перед народом: "хлеб есть — с голоду не умрёте! При царе у вас и этого бы не было" — как бы говорило оно.

Второй фактор также исходит от бедности, замешанной с советской пропагандой — советским гражданам с самого раннего детства преподносили всеобщую обеспеченность хлебом как некое великое достижение великого государства. Детям подробно описывали процесс производства хлеба, рисовали полные зерна автомобили, изображали ломящиеся от буханок хлеба полки магазинов — что преподносилось как что-то экстраординарное. Рядом ещё могли поместить рисунок какого-нибудь дореволюционного мальчика с огрызком корки или голодающего негритёнка — и советский пионер сразу верил, что он живёт в лучшей в мире стране.

Навязывание Культа Хлеба

Вместе с мёртвым дедом (который на самом деле не умер), Хлеб был для советского пионера ещё одним Высшим Авторитетом, который нужно было со всей религиозной открытостью впустить к себе в сердце и быть готовым ему поклоняться. Наподобие религиозного культа, советский культ хлеба ставил человека на положение существа малого и неумного, а также зависимого от постусторонних сил, которые чуть что — могут наслать кару. Карой за непочитание культа хлеба был Голод и Война, а также всякие другие мелкие жизненные неудачи.

У культа хлеба были свои запреты — хлеб ни в коем случае нельзя было выбрасывать ни в каком виде, заплесневелые корки надлежало хранить в старой наволочке в шкафу или на балконе, и даже птицам его нельзя было крошить слишком много.

Культ хлеба постоянно подпитывался всякими детсткими книгами и журналами. Про культ хлеба обязательно писали всякие там Буквари и "Родные речи", которые были по большому счёту пропагандистскими книжками. Можете проверить — откройте любое такое издание советских лет, и с вероятностью в 9 из 10 вы найдёте в такой книжке хотя бы один-два разворота, посвящённые Культу:

А подробнее хотелось бы рассказать о журнале "Весёлые Картинки" за июль 1979 года, который целиком был посвящён Культу, и в котором Культ приобрёл свой оформленный и законченный вид. То, что выпуск будет о чём-то серьёзном, становилось понятно уже с обложки — с неё на советского пионера немигающим взглядом смотрело антропоморфное Божество, созданное из стилизованных буханок и булочек:

Повествование о Культе Хлеба развивается по строгим канонам любого религиозного культа — сперва есть миф о Сотворении с участием Чуда:

Затем есть мантры и суры о радости и счастье, которые всегда приходят в тот край, где правит Божество:

Игра "Весёлый урожай" на следующих страницах показывает идеальный и гармоничный мир, в котором всё подчинено Культу Хлеба и все граждане страны задействованы в нём, все при деле:

Далее показан некий аналог рая для всех правоверных служителей Культа Хлеба — это будут залитые солнцем пашни под вечной радугой и белыми башнями Храмов-Зернохранилищ на горизонте. Справа напечатана Песнь Праведников Хлеба, а слева — изображен один из таких счастливцев, который уже попал в Хлебный Рай и теперь живёт в вечной ласке Божества.

А ещё дальше показан и ад, который ожидает всех ослушников. Ад создан по сказке Андерсена "О девочке, которая наступила на хлеб" — с реальными картинками всех мук, что ожидают всех, кто ослушается Культа — "И оказалась Инге в зловонном подземелье у Ядовитой Старухи Болотницы", "И стала Инге истуканом. Руки и ноги её окаменели, и жирные пауки оплели их своей паутиной. А по лицу ползали мухи с оторванными крыльями".

Ну что, советский пионер, страшно уже? Поклонись-ка Хлебушку, поклонись-ка Доброму, а то и тебя будет ожидать такая же участь.

Культ хлеба и гнилая капуста

Интересно, что все эти религиозные столпы Культа Хлеба сильно расходились с действительностью — как впрочем, это очень часто бывает в различных религиозных системах. На селе кислый "сельповский" хлеб нередко покупали на корм свиньям, остатки хлеба (особенно в городах) без зазрения совести выкидывали, также не считалось чем-то зазорным выбросить нетронутую буханку хлеба, чуть подернутую плесенью.

Но что самое смешное — культивируемый практически религиозный пиитет к хлебу (пусть и существующий в основном на бумаге и в книгах) никак не распространялся на остальные продукты — на советских овощебазах и в подвалах-хранилищах вполне спокойно гнила капуста и подмороженная картошка — которые потом выбрасывали тоннами. Либо отправляли её перебирать всевозможные трудовые коллективы из НИИ и ВУЗов, что целиком обесценивало Культ Хлеба как попытку привить "уважение к продуктам" в целом — его не было. Был просто какой-то странный и бесполезный культ, который вместе с СССР канул в Лету.

Максим Мирович, livejournal.com