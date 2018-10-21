«Не исключено, что в стране готовятся какие-то события» 6 21.10.2018, 19:10

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Фото: svaboda.org

Суд Жабинковского района оштрафовал журналистов Алеся Левчука и Милану Харитонову.

Их обвинили в работе на иностранное СМИ без регистрации. В частности, речь шла об изготовлении для телеканала «Белсат» сюжета, в котором были раскрыты массовые случаи свиной чумы в Жабинковском районе в конце августа этого года, сообщает правозащитный центр «Весна».

Журналисты не участвовали в судебном заседании и узнали о таком решении вечером 19 октября. В итоге Алесь Левчук должен выплатить 50 базовых величин (1225 рублей), а Милана Харитонова — 20 (490).

Журналистов на следующей неделе ожидает еще два судебных процесса: 23 октября их будут судить в суде Каменецкого района, а 25-го октября — вновь в суде Жабинковского района.

«Уже два месяца власти методично и системно давят на меня и Милану Харитонову. К нам домой приходит милиция, нас сотрудники милиции демонстративно встречают возле магазина и школы, где учится наш ребенок. Я не исключаю, что власти таким образом отрабатывают новый закон о СМИ. Не исключено также, что в стране готовятся какие-то события, при которых вся независимая пресса должна быть взята под полный контроль», — заявил Левчук.