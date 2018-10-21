По стопам Советского Союза 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

21.10.2018, 20:44

1,254

Путинская РФ становится все больше похожа на СССР во время, когда до развала оставались считанные месяцы.

Дмитрий Медведев во время встречи форума "Азия-Европа" с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем заявил, что "западные санкции на РФ никак не влияют" и "СССР десятилетиями жил под ними и ничего".

Сразу становится ясно, что проблемы у Дмитрия Анатольевича одновременно во всех областях знаний: от экономики до истории.

Говорить, что "западные санкции никак не влияют", при том что даже прокремлевские эксперты признают катастрофическую ситуацию в стране, грозящую РФ самыми удручающими последствиями... А после и вовсе приводить в пример государство, которое "благодаря", в том числе, тем самым санкциям - разгромно проиграло холодную войну и прекратило свое существование, распавшись на части. Ну, такое.

Путин называет своих граждан "мучениками" и обещает рай, после страшной смерти; премьер-министр призывает ориентироваться на прекратившее своё существование государство.

Какое будущее может ждать людей с подобными первыми лицами?

Впрочем, трудно не согласиться с Дмитрием Анатольевичем в том, что путинская РФ с каждым днём становится все больше похожа на СССР конца 80-х - начала 90-х, когда до развала оставались уже считанные месяцы.

Противостояние со всем цивилизованным миром; гонка вооружений; отсталость и слабость внутренней экономики; ведение кучи сомнительных локальных войн; престарелая, не сменяющаяся десятилетиями номенклатура; отставание практически во всех областях; растущее законодательное безумие; повсеместное мракобесие; зашкаливающее число катастроф и аварий и т.д. и т.п.

Если начать играть в игру "найди несколько отличий"- их будет не так много. А если сделать скидку на то, что сейчас идет 2К18 год и это добавляет свой, определённый колорит, то отличий не останется и вовсе.

Корабль под названием "Путинская РФ" осознанно, под радостное улюлюканье первых ли и депрессивные вздохи чудом уцелевших адекватных, разумных людей, плывет в самое сердце айсберга.

Катастрофа практически уже неизбежна. Да и, скажем прямо, ее некому "избегать".

Вся интрига заключается в последствиях, которые данная катастрофа принесет. И что-то нам подсказывает, что своей непредсказуемостью они смогут поразить даже самых опытных политологов и экспертов, заставив завидовать белой завистью сценаристов и писателей.

Телеграм-канал «Запретное мнение»