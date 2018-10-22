«Кусает, прыгает, пугает»: в Гомеле собака терроризирует весь подъезд 7 22.10.2018, 11:25

1,950

Терпение жильцов лопнуло.

С недавнего времени жизнь новоселов дома № 9 на улице Алмазной в Гомеле превратилась в кошмар. Причина его — четырехлетний пес по кличке Рой. Жильцы говорят, что агрессивная собака терроризирует весь подъезд, но они по-соседски не скандалили и терпели — до тех пор, пока одну из соседок Рой все-таки не укусил, пишет tut.by.

Инна показывает запястье — прошел уже месяц, и раны немного затянулись. Но что делать со страхом, который теперь мешает жить?

— В тот вечер я спускалась по лестнице на пробежку, застегивала мастерку… Поднимаю глаза, а на меня летит открытая пасть. Без намордника, без поводка. Я подставила автоматически руку — и она в нее вцепилась.

— Инна так кричала, что мы на улице слышали, — подключаются к обсуждению соседи.

Возле подъезда собрались два десятка человек. Почти у каждого — личная история о встречах с Роем.

На Ирину пес набросился, когда она выходила из лифта, — благо был в наморднике. На Ольгу — возле мусорных контейнеров. Молодая мама Юлия рассказывает, как пришлось буквально за шиворот выхватывать из пасти собаки годовалую дочь.

Во всех случаях питомца выгуливала 16-летняя дочь хозяев. Жильцы говорят, что пса сложно удержать даже взрослому — не то что ребенку.

Соседи Роя уже года два не чувствуют себя в безопасности. Особенно, говорят, страшно за детей.

— Выходишь из лифта: сначала сам, потом ребенка выводишь. То же самое, когда входишь в подъезд. Но почему мы должны бояться в собственном доме? — недоумевает Сергей.

Хозяйка Роя Елена считает, что соседи преувеличивают масштаб проблемы.

— Рой просто не любит ездить в лифте. Он его боится и старается всегда выбежать, его пугает закрытое пространство. В подъезде он тоже всегда нервничает. Отсюда и такая реакция. Мы обратились к кинологу, он сказал, что собака не агрессивная, ее поведение поддается коррекции. Сейчас мы этим занимаемся… Мы готовы понести ответственность, заплатить все штрафы, люди обратятся в милицию или суд, но избавиться от него… Как вы себе это представляете? Убить?

Елена утверждает, что в последнее время собака выгуливается только в наморднике, только ее мужем и только после 10 вечера — и обещает, что впредь так и будет.

Впрочем, соседи не верят, что этих обещаний хватит надолго — и по-прежнему с опаской заходят в собственный подъезд.

— Сейчас я жалею, что тогда, после нападения, не обратилась в суд. Хозяин просил не делать этого: мол, у дочки на носу поступление, не нужно лишних стрессов, пообещал избавиться от собаки. Мы пошли навстречу, но через неделю он сказал, что извините, собаку он убирать не будет, — рассказывает Инна.

— Заявления ничего не дадут, максимум им выпишут штраф за нарушение правил содержания домашних животных, — уверены ее соседи. — Но у нас у всех дети, мы не можем сидеть и ждать беды, тем более, что прецедент уже есть.

Теперь все нарушения во время выгула Роя жильцы собираются фиксировать на фото, чтобы затем отнести снимки в прокуратуру.