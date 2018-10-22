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Македония выбирает ЕС и НАТО

  • Юрий Панченко, «Европейская правда»
  • 22.10.2018, 12:11

Почему сорванный референдум не остановил переименование страны.

Всего три недели назад казалось, что путь Македонии в НАТО и ЕС прерван – из-за провала референдума об изменении названия этой страны.

"Они (правительство) окончательно проиграли. Теперь им не удастся украсть у нас имя – у них на это просто не хватит голосов. А если они захотят перевыборов – то тем хуже для них", – убеждал 30 сентября участник митинга, который состоялся сразу после завершения общенационального референдума об изменении названия страны.

Такие пессимистические оценки разделяли и многие политологи, ведь оппозиция получила "железобетонный" повод не голосовать за изменение Конституции (в которой записано название государства), а власти не хватало для этого не менее семи голосов.

Но жизнь снова доказала, что безвыходных ситуаций не бывает.

Особенно когда на кону стоит так много, а международные партнеры готовы закрыть глаза даже на обвинения в подкупе и давлении на оппозицию. Поэтому премьер-министр Зоран Заев нашел аргументы для оппозиционных депутатов и рискнул вынести вопрос на голосование.

А в итоге получил важнейшую победу – хоть и со скандальным душком. Хотя еще остается возможность срыва процесса на более позднем этапе.

8 перебежчиков в НАТО

Накануне голосования оппозиционная партия Македонии, которая называется ВМРО-ДПМНЕ, еще раз подтвердила, что поскольку референдум за изменение названия страны провалился, то голосовать за эти изменения в партии не будут.

На позицию партии не повлияло даже открытое письмо помощника госсекретаря США Уэса Митчелла, где американский чиновник призвал поддержать исторический компромисс с Грецией и убеждал, что шансов получить лучшие условия у Македонии просто нет.

Такие же призывы к македонской оппозиции звучали и от ЕС. А НАТО (вопреки собственным правилам!) на прошлой неделе, то есть еще до голосования в парламенте, провело первые переговоры о вступлении Македонии, чтобы показать: присоединение к Альянсу реально, если соглашение воплотится в жизнь.

Впрочем, аргументы из Вашингтона и Брюсселя не подействовали на оппозицию, которая не скрывала, что ждет провала голосования.

Для достижения конституционного большинства коалиции не хватало восьми мандатов – и очевидно, работа с потенциальными "союзниками" велась, поэтому в оппозиции стремились провести голосование как можно быстрее. Рассмотрение вопроса в парламенте началось в понедельник 15 октября и продолжалось пять дней подряд, а решающее голосование было запланировано на 19 октября. Впрочем, его раз за разом переносили из-за все новых и новых консультаций большинства.

Неготовность власти поставить точку убедила ВМРО-ДПМНЕ в том, что план правительства не сработал и голосов нет.

Но вечером вопрос вынесли в зал, и результаты голосования стали шоком для оппозиции.

В поддержку правительственных инициатив проголосовало 80 депутатов – ровно две трети состава парламента, то есть конституционное большинство.

Шокированная оппозиция требует объяснений – и вскоре становится известно, что семеро депутатов ВМРО-ДПМНЕ голосовали за правительственную инициативу. Восьмой голос обеспечил депутат от Социалистической партии – еще одной оппозиционной силы.

Голосование ради амнистии

"Что, и он тоже голосовал за?" – именно такие комментарии македонцы чаще всего оставляли под новостями о том, кто поддержал изменение названия страны. Действительно, это решение стало полной неожиданностью для большинства македонских избирателей.

"Сегодня – черная пятница, это худший день в истории Македонии", – заявил лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски на экстренном брифинге, пообещав исключить "предателей" из партии (а уже через несколько часов партия выполнила это обещание).

По словам Мицкоски, часть перебежчиков власть запугала уголовным преследованием, а другую часть – просто купила. "Орда премьера Заева разрушила храм демократии", – пафосно резюмировал македонский оппозиционер.

Новое имя для НАТО и ЕС: на какие уступки и ради чего пошла Македония

Правящие социал-демократы также быстро отреагировали на заявление политических противников.

Своих оппонентов они обвинили в желании заблокировать продвижение страны к объединенной Европе. "ВМРО-ДПМНЕ наконец показала, что на самом деле не является проевропейской партией", – говорится в заявлении социал-демократов.

Власти уверяют: все 80 депутатов "свободно, по собственному убеждению и с помощью демократической процедуры, проголосовали за будущее в ЕС и НАТО". Мол, если кто-то говорит о подкупе – пусть идет в суд и доказывает там свои обвинения.

Стоит признать: обвинения в адрес правительства в не совсем моральных методах вербовки депутатов имеют основания.

Часть из оппозиционных депутатов, поддержавших конституционные изменения, пока проходит по делу о попытке государственного переворота 27 апреля прошлого года. Напомним, в тот день, после информации о формировании коалиции социал-демократами и партиями албанского меньшинства, их противники захватили парламент, избив нескольких депутатов, включая нынешнего спикера.

Эти события трактуются прокуратурой как попытка государственного переворота, организованного верхушкой партии ВМРО-ДПМНЕ, которая потеряла власть из-за формирования новой коалиции.

Впрочем, на прошлой неделе, накануне конституционного голосования, премьер Зоран Заев предложил ради единства общества политический компромисс, который включал бы закрытие дел по событиям 27 апреля.

В контексте этого обещания следует рассматривать заявление семи теперь уже бывших депутатов от ВМРО-ДПМНЕ. Они заявили, что их решение было вызвано желанием покончить с раздором в македонском обществе, а также пониманием того, что стране не удалось бы получить лучшие условия разрешения спора с Грецией, без чего членство в НАТО и ЕС невозможно.

Между тем процедура изменения названия государства не завершилась: для этого парламенту нужно провести еще два голосования: одно простым большинством, а второе – конституционным.

Поэтому семерка депутатов, в руках которых оказалась "золотая акция", уже выдвинула условия поддержки дальнейших голосований.

Два из трех условий имеют прямое отношение к соглашению с Грецией о новом названии македонского государства. Во-первых, депутаты настаивают, что изменения в Конституцию должны "гарантировать сохранение македонской идентичности", а во-вторых – хотят прописать автоматическую отмену изменений в случае, если Греция не выполнит свою часть договоренностей, то есть опять заблокирует вступление в НАТО и ЕС теперь уже северной Македонии.

Третье условие – создание в парламенте политического органа, который за 30 дней должен создать и вынести на голосование "план национального примирения" по событиям 27 апреля. Иными словами – обеспечение амнистии.

"С днем рождения, Республика Северная Македония"

Но на фоне споров партийцев в Македонию одно за другим идут поздравления зарубежных лидеров.

"Поздравляю, мой друг Зоран Заев! Вечернее голосование – важный шаг к нашему общему успеху!" – написал в твиттере премьер-министр Греции Алексис Ципрас. "С днем рождения, Республики Северная Македония... Вы открыли дверь в будущее для наших двух народов в республике", – написал премьер Албании Эди Рама (как известно, албанское меньшинство составляет около 30% македонского населения и является главным лоббистом вступления в НАТО).

Кризис по-македонски: остались ли шансы на реализацию соглашения с Грецией

Поздравления идут и из ЕС. "Это большой шаг навстречу членству в нашем трансатлантическом сообществе", – заявил президент Европейского совета Дональд Туск. "Мы ожидаем, что национальные процедуры выполнения Соглашения будут продолжаться без задержек, до принятия конституционных поправок... Политическое мужество, лидерство и ответственность нужны для решения одного из старейших споров в регионе", – говорится в совместном заявлении Йоханнеса Хана и Федерики Могерини.

Впрочем, из-за границы звучала и критика. В первую очередь – из Греции, где также есть большое сопротивление соглашению с северным соседом.

"Кто бы мог подумать, что в европейской системе ценностей и демократии арестовывают тех, кто не голосует по приказу, а послушные получают два миллиона евро черным кэшем", – написал греческий министр обороны Панос Камменос, добавляя красок к теории оппозиции о возможных уголовных делах.

Впрочем, оптимизма добавляет тот факт, что возмущение оппозиции не сопровождалось уличными протестами. Это подтвердило оценки социологов, что македонское общество уже смирилось с новым названием своей страны.

Тем более, что противостояние членству в НАТО привело к кризису внутри ВМРО-ДПМНЕ. Партия до сих пор позиционировала себя как сторонник членства в ЕС и НАТО (хотя без уступок Греции), а потому такая резкая смена курса не могла не вызвать внутреннего сопротивления в политсиле. Очень вероятно, что к числу "предателей" вскоре присоединятся и другие депутаты.

Впрочем, это вовсе не означает, что вопрос вступления Македонии в НАТО уже решен.

Для завершения конституционных изменений необходимо еще два голосования: простым и конституционным большинством. Более того, по процедуре каждому из следующих голосований должны предшествовать дебаты и консультации. Даже по оптимистическому сценарию конституционная работа завершится не раньше середины января.

Поэтому у оппозиции и ее друзей в Кремле еще есть достаточно времени, чтобы оправиться от пятничного поражения и спланировать реванш. К примеру, раздув страхи по поводу "албанской угрозы". Так, в местных СМИ уже обсуждают пост с фейкoвой страницы албанского премьера Эди Рамы, где цинично оценивается результат голосования, из-за которого, мол, македонцам "сначала будет немного больно, а потом они привыкнут".

Это – только начало, и вряд ли удастся избежать новых, более успешных провокаций от противников расширения НАТО. Хорошо известная украинцам фабрика фейков вскоре должна заработать на полную мощность.

Юрий Панченко, «Европейская правда»


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