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Студенты об идее Лукашенко служить на каникулах: У меня волосы дыбом стали

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  • 22.10.2018, 21:32
  • 2,429

Парни-студенты рассказали, как относятся к такой идее диктатора.

Лукашенко во время общения с гродненской молодежью предложил довольно неординарный способ борьбы с уклонистами от службы в армии — отправлять студентов служить на летних каникулах. Так, по мнению диктатора, молодые люди, не отрываясь от учебы, смогут отдать долг родине. Tut.by узнал у парней-студентов, как они относятся к такой идее.


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