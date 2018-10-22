Студенты об идее Лукашенко служить на каникулах: У меня волосы дыбом стали 6 22.10.2018, 21:32

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Парни-студенты рассказали, как относятся к такой идее диктатора.

Лукашенко во время общения с гродненской молодежью предложил довольно неординарный способ борьбы с уклонистами от службы в армии — отправлять студентов служить на летних каникулах. Так, по мнению диктатора, молодые люди, не отрываясь от учебы, смогут отдать долг родине. Tut.by узнал у парней-студентов, как они относятся к такой идее.