Трамп: Мы сократим налоги для среднего класса на 10% 2 23.10.2018, 7:45

Дональд Трамп

Президент США начнет это делать еще до выборов.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил журналистам, что его администрация планирует в течение двух недель издать резолюцию о сокращении налогов для среднего класса на 10 процентов, передает «Голос Америки».

«В какой-то момент на следующей неделе или через полторы-две недели мы представим резолюцию, – заявил президент. – Мы сократим налоги для среднего класса примерно на 10 процентов. Мы делаем это для среднего класса».

В субботу Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность сокращения налогов в начале ноября, до назначенных на 6 ноября промежуточных выборов, хотя конгрессмены в настоящий момент ведут предвыборные кампании в своих округах и не проводят заседания.

Однопартийцы Трампа надеются по итогам выборов сохранить большинство в Палате представителей и Сенате.

В понедельник президент США уточнил, что предлагаемое снижение налогов будет анонсировано до выборов, однако голосование в Конгрессе состоится позднее.

«У нас не будет времени провести голосование до выборов, – сказал Трамп журналистам. – Проведем голосование после выборов».

Отправляясь в Техас на агитационные мероприятия в поддержку сенатора-республиканца Теда Круза, президент добавил, что предлагаемый план призван помочь не бизнесменам, а семьям из среднего класса и предусматривает дополнительные сокращения помимо тех, что уже были введены.

Трамп выдвинул предложение о сокращении налогов на той же неделе, когда завершился 2018 фискальный год, по итогам которого дефицит госбюджета после ранее принятого снижения налогов составил 779 миллиардов долларов, что является максимальным показателем за шесть лет.

В декабре прошлого года Трамп подписал крупнейшую с 1980-х годов налоговую реформу, в соответствии с которой налог для корпораций был снижен с 35 до 21 процента, а большинство физических лиц также получили временное сокращение налогового бремени.