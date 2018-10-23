ЧП в Минском метро: На путях было двое мужчин, к ним на помощь спрыгнул третий 1 23.10.2018, 8:23

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Причины происшествия выясняются.

О том, что вчера вечером в минском метро произошла нештатная ситуация, Onliner.by рассказал пользователь под ником Слово. «В 18:38 стоял на платформе ст. м. „Площадь Ленина“. Мимо на большой скорости пробежала девушка и подбежала к кнопкам SOS, которые расположены в начале станции. Я обернулся. На путях было двое мужчин — один пытался поднять второго. К нему на помощь спрыгнул еще один — и вдвоем, а также при помощи стоящих на платформе, они справились — вытащили упавшего. В это время остальные пассажиры махали руками приближающемуся составу. Все произошло довольно быстро. У спасенного на голове была кровь. Сидел на скамейке неуверенно», — написал на форуме молодой человек и приложил фото.

Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб пояснил, что именно произошло:

— В 18:36 на станции «Площадь Ленина» произошло падение человека на второй главный путь. В 18:38 с контактного рельса было снято напряжение. Пассажир оперативно был поднят на платформу, и в 18:40 напряжение было снова подано на контактный рельс. Движение было восстановлено. Значительной задержки движения не было, работа метрополитена продолжилась в штатном режиме. С человеком, который потерял равновесие, дальше работала служба безопасности и другие специалисты. Причины происшествия выясняются.