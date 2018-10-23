Гора из «Игры престолов» женился на своей миниатюрной подруге 23.10.2018, 8:44

Фото звездной свадьбы появились в сети.

Звезда фильма «Игра престолов» 29-летний Хафтор Бьернссон, который известен по роли Григора «Гора» Клигана женился на своей 28-летней возлюбленной Келси Хенсон. Этой новостью молодожены поделились на личных страницах в Instagram, сопроводив посты свадебными фотографиями.

«Я счастлив, что теперь могу называть Келси Морган Хенсон своей женой! Я пройду с этой женщиной все радости и горести до самого конца наших дней. Я чувствую приятное волнение перед всеми приключениями, которые ждут нас в будущем,» — написал актер в своем Instagram.

Келси Хенсон, которая рядом со своим двухметровым мужем выглядит просто ребенком, также рассказала о свадьбе: «Смотрю в одном направлении с этим большим парнем до самого конца моей жизни. Люблю тебя сейчас и буду любить всегда. Обещаю всегда быть рядом, как бы нам ни было тяжело. Люблю тебя, малыш!»

В июне, напомним, поженились звезды сериала Кит Харингтон и Роуз Лесли. В телешоу им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и одичалой девушки Игритт. Поздравить молодоженов приехали многие коллеги по сериалу.