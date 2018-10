YouTube составил топ-10 лучших коротких рекламных видео 23.10.2018, 14:43

Продолжительность каждого ролика - шесть секунд.

YouTube опубликовал рейтинг лучших коротких рекламных видео, сообщает marketing.by. В топ-10 вошли ролики, выпущенные в период с июля 2017 года по июль 2018, продолжительностью в шесть секунд.

Список лучших был создан с помощью исследовательской компании Ipsos. В качестве основного алгоритма для создания рейтинга она использовала соотношение просмотров и вовлечения пользователей во взаимодействие.

В YouTube отмечают, стратегия рекламодателей по сравнению с прошлым годом изменилась. Ранее рекламные ролики чаще имели бОльшую продолжительность, а затем намеренно ужимались рекламодателями. В рейтинге 2018 года большинство рекламы было изначально создано в 6-секундном формате.

1. Reese’s — Egg Season

2. K9 Advantix II Flyswatter Commercial :06 — Flea, Tick & Mosquito Treatment for Dogs

3. Rice Krispies Treats Holiday Santa Sleigh

4. How Does Keebler Make Each Perfectly Fudgy Fudge Stripes Cookie a Masterpiece?

5. 2018 Gorilla Tape Commercial

6. Sargento 100% Real Natural Cheese Slices

7. Duracell | Slamtone

8. SONIC Cookie Jar Shakes «Marriage» Bumper

9. The BBQ Pizza Stack

10. Dominos A Little Of This