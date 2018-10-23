США начали первую кибероперацию против российской пропаганды 23.10.2018, 16:14

1,554

Она нацелена на ранее выявленных оперативников из РФ.

Киберкомандование США начало первую кибероперацию по противодействию российской дезинформации в рамках защиты американских промежуточных выборов в ноябре, сообщает The New York Times (перевод – nv.ua).

Как сообщают источники издания, операция нацелена против отдельных ранее выявленных российских оперативников, с целью удержать их от распространения дезинформации.

Американские официальные лица также заявили, что операция является одним из проявлений более широких усилий, в том числе, по чистке соцсетей от поддельных аккаунтов, которые распространяют пропаганду и фейки. Источник не сообщил количество людей, против которых начата спецоперация и отказался уточнить методы работы с "объектами".

Киберкомандование США было основано в 2009 году для защиты военных сетей, но оно также предполагает проведение наступательных операций.

После выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.