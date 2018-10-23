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В воинской части под Осиповичами погиб рабочий

  • 23.10.2018, 17:53

Ему было 24 года.

На территории воинской части в Осиповичском районе 24-летний рабочий попал под траншеекопатель и погиб, сообщили tut.by в Следственном комитете.

Компания-подрядчик занималась прокладкой силового и сигнального кабелей в одной из воинских частей Осиповичского района. Во время работ 18 октября под траншеекопатель попал один из рабочих.

От полученных травм мужчина умер в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.


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