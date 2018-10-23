Видеофакт: Пилот самолета совершил экстренную посадку на оживленное шоссе 3 23.10.2018, 18:14

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Очевидцам удалось снять весь процесс захватывающей посадки.

В США подобные случаи не редкость, однако последний инцидент интересен тем, что очевидцам удалось снять весь процесс захватывающей посадки, сообщает Auto.Mail.Ru.

Самолет выполнял учебный полет, во время которого в работе двигателя произошла поломка. Находящийся в кабине инструктор оценил ситуацию и пришел к выводу, что до ближайшего аэродрома им с учеником не дотянуть. В итоге пилот принял решение совершить экстренную посадку на одном из шоссе на юге Калифорнии. На видео, которое снял один из автомобилистов на свой регистратор, видно, как самолет плавно приземляется в плотном потоке машин. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.