Цена нефти Brent продолжает стремительно падать 2 23.10.2018, 20:12

Фото: wiseGEEK

Цена нефти за день упала на $3,5.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $77 за баррель, таких показателей не было с 10 сентября, передает РБК.

Снижение на 19:42 по Минску составило 4,5%, до $76,14 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. Торги 23 октября открылись на отметке $80,09 за баррель.

Как ранее сообщал Charter97.org, на нефтяные котировки давят обещания саудовского министра энергетики нарастить поставки на мировой рынок.

Накануне Халед аль-Фалих сообщил, что королевство уже увеличило производство с 9,8 до 10,7 млн баррелей в сутки, а «в ближайшее время» выйдет на планку в 11 млн баррелей ежедневно, которую намерено удерживать в «устойчивом» режиме.

Резервные мощности позволяют государственной нефтяной компании Saudi Aramco менее чем за три месяца добавить на рынок еще более 1 млн баррелей ежедневных поставок и качать 12 млн баррелей в сутки, заявил аль-Фалих во вторник выступая на форуме Future Investment Initiative.

ОПЕК, по его словам, намерена регулировать ситуацию на рынке в ручном режиме, поскольку прогноз на 2019 год изобилует неопределенностями - как на стороне поставок, так и со стороны спроса.