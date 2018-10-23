Мировые цены на нефть резко снизились 23.10.2018, 18:04

Нефть упала до минимума за месяц на заявлениях Саудовской Аравии.

Рынок нефти продолжает сползать вниз на фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности быстро нарастить добычу.

Цена сорта Brent на торгах во вторник падала до 77,67 доллара за баррель - минимальной отметки с 18 сентября, теряя в моменте 2,58%.

На нефтяные котировки давят обещания саудовского министра энергетики нарастить поставки на мировой рынок.

Накануне Халед аль-Фалих сообщил, что королевство уже увеличило производство с 9,8 до 10,7 млн баррелей в сутки, а «в ближайшее время» выйдет на планку в 11 млн баррелей ежедневно, которую намерено удерживать в «устойчивом» режиме.

Резервные мощности позволяют государственной нефтяной компании Saudi Aramco менее чем за три месяца добавить на рынок еще более 1 млн баррелей ежедневных поставок и качать 12 млн баррелей в сутки, заявил аль-Фалих во вторник выступая на форуме Future Investment Initiative.

ОПЕК, по его словам, намерена регулировать ситуацию на рынке в ручном режиме, поскольку прогноз на 2019 год изобилует неопределенностями - как на стороне поставок, так и со стороны спроса.