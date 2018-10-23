Как экс-сенатору Костогорову дали «завод в рассрочку», чтобы погасить долги 23.10.2018, 21:45

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Виталий Костогоров

Как такое могло произойти?

После паузы могилевский бизнесмен Виталий Костогоров вновь стал значимым игроком на рынке нетканых текстильных материалов, пишет tut.by. «Воскрешение» произошло на мощностях завода-банкрота «Политекс», директором и акционером которого был Костогоров. Как такое могло произойти?

Напомним предысторию. Компания «Политекс» была образована в 1996 году. Костогоров стал ее директором через 2 года. Предприятие занималось производством нетканых материалов для текстильной, легкой, мебельной, автомобильной промышленности, дорожного строительства, фильтров, наполнителей для одежды, постельных принадлежностей, мягких игрушек, упаковочных материалов. Значительная доля продукции экспортировалась в Россию.

Летом 2014 года Виталия Костогорова задержали за неуплату налогов. В момент предъявления претензий он был еще членом Совета Республики.

Как говорилось в официальном комментарии по этому делу, экс-сенатор организовал реализацию продукции за наличный расчет «без отражения сведений о совершаемых финансово-хозяйственных операциях в бухгалтерском и налоговом учете предприятия». Ущерб государству оценивался в сумму более 1,33 млрд неденоминированных рублей.

Бизнесмен находился под стражей с 26 июля по 30 декабря 2014 года. В связи с возмещением Костогоровым причиненного ущерба в трехкратном размере (внесено 340 тысяч евро и 15 тысяч долларов) бизнесмену изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Потом он подал прошение в комиссию по помилованию. Дело было закрыто.

В это же время «Политекс» стал дышать на ладан. В итоге налоговая инспекция Могилевского района подала в суд, и 5 декабря эту компанию признали банкротом. Решением суда от 12 мая 2015 года в отношении «Политекса» открыто ликвидационное производство. Забегая вперед, отметим, что с тех пор окончание этого процесса переносилось несколько раз. Сейчас дедлайн — 12 октября 2018 года.

Управляющим назначили Николая Шевкунова. Общий долг предприятия, по его словам, составлял около 86 млрд неденоминированных рублей. Из них 1,8 млрд рублей — задолженность по зарплате, 5,2 млрд — по налоговым выплатам. Банкам «Политекс» задолжал около 70 млрд рублей. С течением времени долги по зарплате были погашены.

Чтобы рассчитаться с кредиторами, управляющий начал распродавать современное оборудование и производственное помещение «Политекса». Имущественный комплекс предприятия ушел с молотка лишь на восьмом аукционе. За время торгов стоимость его упала на 30%. В июле 2016 года российская компания «Фреймкад» купила мощности «Политекса» за 42 млрд неденоминированных рублей.

На этом, казалось, в данной истории была поставлена точка. Тем более, как утверждал Шевкунов, Виталий Костогоров был отстранен от дел «Политекса».

На протяжении 2 лет тема в публичном пространстве не поднималась. Но история получила интересное продолжение.

«Работа управляющего признана неудовлетворительной»

Как следует из материалов Экономического суда Могилевской области, в итоге «Фреймкад» не произвела оплату за имущественный комплекс в полном объеме. Управляющий подал иск о расторжении договора купли-продажи. В сентябре 2017 года стороны заключили соглашение о примирении на следующих условиях. «Фреймкад» обязуется оплатить 3,7 млн белорусских рублей до 31 октября 2017 года. В противном случае договор считается расторгнутым с 1 ноября 2017 года.

Соглашение о примирении покупателем не исполнено, в связи с чем управляющим был заявлен иск о взыскании с покупателя возникшей дебиторской задолженности.

Кредиторы в судебном заседании признали работу управляющего неудовлетворительной. По их мнению, взыскание денег с «Фреймкада» не способствует удовлетворению требований кредиторов, поскольку данное решение исполнить будет невозможно по причине неплатежеспособности компании. Кредиторы настаивали на возврате имущества и проведении мероприятий по его оценке и выставлению на торги.

Кредиторами «Политекса» являются Беларусбанк, БПС-Сбербанк, «Белэксимгарант», «Белтаможсервис», «Бобруйсктрикотаж», ИМНС по Могилевскому району и Виталий Костогоров. «Костогоров был три в одном — акционером, директором и кредитором, выделял займ обществу», — пояснил Шевкунов. По словам бизнесмена, «сам стал кредитором, потому что гасил долг одного из банков».

Кто стоял за российской компанией? По словам собеседников tut.by, ее интересы представлял директор по развитию «Политекса» Алексей Назаренко. Источники утверждают, что «у акционеров был конфликт интересов». Шевкунов не считает, что у акционеров был какой-то острый конфликт. Он также не подтвердил, что за «Фреймкадом» стоял директор по развитию бизнеса «Политекса». «Он имел доверенность [от «Фреймкада»] на принятие ряда решений», — сказал Шевкунов.

Летом этого года Николай Шевкунов заявил ходатайство об освобождении его от исполнения обязанностей управляющего в деле о банкротстве «Политекса», поскольку мероприятия по возврату имущества требуют юридических знаний и большого объема времени, говорится в материалах суда. «У меня было много других дел, не хватало времени на все», — ответил он на вопрос tut.by, почему написал ходатайство.

Новым управляющим дела о банкротства стала компания «Экоюрком». Хотя Костогоров и «Белэксимгарант» предлагали других кандидатов. В «Экоюркоме» отказались давать комментарии по телефону.

«Завод предоставлен в рассрочку до 1 января 2020 года»

Как стало известно, мощности «Политекса» сейчас использует компания «Дивидан». На сайте компании нет упоминаний про связь с «Политексом», но история и фото производства свидетельствуют о преемственности. «Наша компания и ее ценная рабочая сила имеют огромный многолетний опыт в производстве нетканых и текстильных материалов. Мы используем самые передовые технологии для достижения максимальной эффективности производственного процесса и высшего уровня качества для наших клиентов», — говорится на сайте компании.

— Кто и на каких основаниях отдал в аренду данное предприятие Костогорову? — задаются вопросом участники рынка. — Странно, что работают на том же оборудовании, что и раньше. Ведь за счет амортизации его стоимость будет снижаться. Неужели это в банках не понимают? Это значит, что кредиторам вернут в случае продажи меньше средств. К тому же они работают по старой схеме, это оказывает весомое давление на рынок.

Виталий Костогоров сейчас является замдиректора по финансам «Дивидана» и предъявляемые претензии называет «странными». Его жене принадлежит зарегистрированная в Смоленске компания торговый дом «Дивидан».

— Сменился управляющий. Подготовлен бизнес-план. Завод нам предоставлен, скажем так, в рассрочку до 1 января 2020 года. За это время надо погасить все долги, рассчитаться со всеми кредиторами. Если не работать, ничего не делать, то ни с кем и не рассчитаешься. Потом надеемся продолжить работу и развитие в нормальном режиме, — сказал Костогоров. Общий объем долга он оценил в почти 3,5 млн рублей.