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Случайность? Жена задержанного мэра Жодино недавно выиграла в лотерею от БелАЗ

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  • 24.10.2018, 9:37
  • 1,855
Светлана Шарая (слева)
Фото: zhodinonews.by

Рекламную игры проводил местный футбольный клуб «Торпедо».

Следственный комитет, заявив о том, что задержан председатель Жодинского горисполкома Юрий Шарый. СК ничего не сообщил о причинах задержания.

Любопытный случай произошел три недели тому назад с женой мэра Светланой Шарой. Она стала победительницей рекламной игры «Идем на футбол», которую проводил клуб «Торпедо-БелАЗ». В конкурсе участвовали все, кто покупал сезонный абонемент на игры команды, сообщает nn.by.

В результате Светлана Шарая выиграла планшет IPad от Apple. На момент начала игры его цена указывалась как 855 рублей. Светлана Шарая является директором учреждения образования «Детский сад — средняя школа №1 имени Куприянова».

Примечательно также, что главный приз — мотоцикл Harleу Davidson — выиграл главный маркетолог БелАЗа Владимир Сабанцев.


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