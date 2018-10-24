Самолет «Белавиа» не смог сесть в Калилинграде и вернулся в Минск 1 24.10.2018, 14:24

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В Калининграде сильный боковой ветер.

На онлайн-табло Национального аэропорта «Минск» указано, что прилет рейса B2948 «Белавиа» из Калининграда (Храброво) отменен. Это связано с тем, что самолету, вылетевшему сегодня утром из Минска в Калининград, пришлось вернуться, пишет tut.by.

— В Калининграде сильный боковой ветер, самолет покружил и командир принял решение вернуться — в соответствии с требованиями безопасности, — прокомментировали в «Белавиа». — Пассажиров доставят в Калининград вечерним рейсом.

Судя по табло прилетов Национального аэропорта, сильно задерживается рейс Международных авиалиний Украины из Киева (Борисполь). Вместо 11.20 по расписанию он, как ожидается, прибудет в Минск в 15.10.