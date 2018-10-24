На лидера «Дзецюков» завели дело по статье «экстремизм» за репосты, которые исчезли 2 24.10.2018, 15:04

1,320

Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Суд состоится 7 ноября.

Суд по административному делу о распространении экстремистских материалов против Александра Денисова состоится 7 ноября.

Об этом гродненский музыкант сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Заседание состоится в суде Октябрьского района Гродно, в помещении №3. Начало заседания - 10.00.

2 октября на Денисова был составлен протокол по части 2 статьи 17:11 КоАП (изготовление или распространение, а также хранение с целью распространения экстремистских материалов). Основанием для составления протокола стал перепост на странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте" двух видео с запрещенного анархического паблика.

"Оба видео были репостнуты 6 марта 2017 г. Оба сейчас отсутствуют, хотя я их не удалял. Ничего на них экстремистского нет. Они - об участии брестских анархистов в марше тунеядцев", - написал Денисов в Facebook.