Открытие и закрытие Европейских игр в Минске обойдутся в $12 миллионов 12 24.10.2018, 15:13

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Это космическая сумма для Беларуси.

Право на организацию церемоний открытия и закрытия выиграла российская компания ООО «Арт Сити-5».

Генеральным продюсером будет композитор Игорь Крутой, передает «Еврорадио».

Согласно тендерным документам, стоимость двух церемоний - 25 миллионов 129 тысяч 725 рублей. Сценарии открытия и закрытия обещают подготовить к 25 октября.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Открытие запланировано на 21 июня, закрытие - на 30 июня.

$ 12 млн - космическая сумма для Беларуси. Обычно подобные расходы берут на себя спонсоры игр, а не бюджет страны, которая их принимает.