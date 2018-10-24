Слонимчанка: Я стала осознавать фразу «бедный студент» 3 24.10.2018, 17:25

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Надежда

Студента минского пединститута рассказала, как искала работу в столице.

Слонимчанка Надежда, которая на данный момент является студенткой педагогического университета в Минске, рассказала корреспонденту "Газеты Слонiмскай", почему она решила найти себе подработку.

— Заходила на разные сайты с объявлениями о вакансиях. Заполнила резюме и искала, где есть подработка для студентов. Подписалась на рассылку, и мне на почту присылали вакансии. Я откликнулась на работу оператора. Мне позвонили и предложили приехать на собеседование. Я сделала несколько пробных анкет, прослушали мой разговор, исправили ошибки и сказали, что могу работать,— рассказала девушка.

— Почему решила найти себе подработку?

— Просто я стала осознавать фразу «бедный студент». Когда прошел первый месяц учебы и я пожила одна, стала замечать,что мне не хватает денег. Родители, конечно, деньги высылают, я получаю стипендию, но этого не хватает. Понимаю, что родители не смогут обеспечить меня достаточным количеством средств, чтобы я ни в чем не нуждалась. Ежемесячная плата за общежитие, холодильник в аренду, интернет — на это всё уходит половина стипендии. Я часто езжу на транспорте, и мне приходится каждый раз покупать билеты или жетоны. Вот я и поняла, что единственный выход помочь самой себе — это найти подработку.

— Твой график работы не мешает учёбе?

— Нет. Компания работает всю неделю с 15:00 до 21:00. Я просто в начале недели выбираю дни, когда смогу прийти. Желательно работать не меньше 3 часов. И я выбираю время, когда выйти на работу, чтобы всё успевать.

— Сколько тебе платят за работу?

— За одну заполненную анкету получаю 1 рубль. Моя зарплата зависит от меня самой, можно сказать. А также от людей, которые соглашаются отвечать. Допустим, из 30 человек, которым я позвонила, согласились ответить 12. По-разному бывает.

— Ты сама выбираешь, на какой номер звонить?

— Нет. Там стоит специальная программа, которая выдаёт случайные номера.