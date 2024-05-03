Пять необычных и простых способов покрасить пасхальные яйца 3.05.2024, 10:43

Еще с дохристианских времен белорусы использовали крашеное яйцо как символ плодовитости, жизни, здоровья и благополучия.

Если вам надоело каждый год красить яйца луковой шелухой и хочется чего-то нового, «Белсат» предлагает несколько простых, современных и старинных способов.

Еще с дохристианских времен у древних славян яйцо было ритуальной пищей, олицетворяло плодовитость, жизнь, здоровье, благополучие, несла в себе целебную, очистительную и защитную силу. До сих пор многие православные белорусы приносят на Радуницу пасхальные яйца на кладбище.

Одни из самых древних яиц-писанок из известняка были найдены во время археологических раскопок городища эпохи викингов в Московичах недалеко от Браслава. Чтобы не отступать от древней белорусской традиции, предлагаем 5 простых и нетипичных способов окраски пасхальных яиц.

1. Полосатики

Яркие и разноцветные яйца получатся, если замотать их нитками мулине и сварить. Важно поварить немного дольше, а потом не сливая воды дать остыть. Затем аккуратно срезать нити — за это время они отдадут часть своего цвета.

2. Декупаж

Оказывается, пасхальные яйца можно украшать даже произведениями искусства. А делается это очень просто. Все зависит от того, с какими узорами и рисунками салфетки Вы купите. Заранее варим яйца, отделяем верхний слой салфеток, ведь только он понадобится, вырезаем на салфетках нужное изображение и клеем ПВА приклеивают кусок салфетки на яйцо. Вместо клея можно использовать взбитый яичный белок.

Когда салфетки на яйцах высохнут, их можно натереть растительным маслом для глянцевого эффекта.

3. «Космические» яйца

«Космический эффект» можно получить с помощью обычной краски и кисточки. Покрасив яйца в черно-синий цвет, нужно аккуратно напрыскать белые звезды. Кстати, согласно многим древним мировым мифам, именно из космического яйца и появился наш мир.

Например индусы считают, что Вселенная в начале был лишена сути, пока не приняла форму яйца — Хиранья Гарбха, — скорлупа которого стала границей между ничем и чем-то. Через год это Космическое яйцо раскрылось, и его внутренняя оболочка превратилась в облака, прожилки стали реками, а жидкость — океаном.

4. Скробанки и растительные узоры

Для тех, кто не хочет отходить от естественной окраски яиц луковыми лупинами, предлагаем достаточно традиционный способ, распространенный во многих регионах Беларуси. В старый ненужный капроновый чулок засовывают яйцо по бокам уложив его листьями, травами или другими растениями, которые имеем под рукой.

Плотно завязав яйцо, варим его в подготовленных лупинах. Если в доме нет цветов и листьев и лень выходить на улицу, после покраски узоры на яйце можно просто «выцарапать» большой иглой или другим острым предметом. Может получиться настоящее искусство.

5. Писанки по-сoпоцкински

Уникальным древним способом украшения пасхальных яиц славится поселок Сопоцкин, где до сих пор сохранилась традиция красить яйца в черный цвет, а узоры наносить пчелиным воском.

«Наши яйца обычно черные с белыми узорами. Возможно, это когда-то было символом света и тьмы. Черный — также цвет плодородной земли, а белый — всегда был символом чистоты и красоты. Основные узоры — цветы и солнышко. Все очень радостное, как и радостный праздник — Пасха, когда воскрес Христос и победил смерть», — поясняет Анна Чеславовна Голубцова, заведующая филиала Сопоцкинского культурно-туристического центра.

Для черной краски нужны ржавые гвозди или другое ненужное в доме ржавое железо, кора дуба, ольхи, которые заливаются водой. Все ингредиенты должны настаиваться около месяца, как раз время Великого поста. Обычно люди начинают это делать, когда только начинается пост, чтобы на Пасху краска была готова. Если она не выстоит своего, то цвет может получиться не совсем черный. Может быть коричневатый.

Поскольку к самой Пасхе в этом году натуральную краску делать немного поздно, ее можно заменить обычной краской для яиц, которую можно купить в магазине. При этом цвета каждый для себя может выбрать на свой вкус.

Перед тем как опустить яйцо в краску, нужно растопить воск и специальной кисточкой, которую по-местному называют «писачок», нанести узоры на сырое или заранее сваренное яйцо. Такой писачок можно очень просто сделать: в деревянную дощечку вбивается маленький гвоздик, которым впоследствии и наносятся украшения. Воск должен быть пчелиный, или это может быть расплавленная церковная свеча. Если яйцо было сырым, то его надо на сутки опустить в краску, а после готовить.

После приготовления воск уйдет и останется изображение. Если же яйцо было сварено, после покраски его можно просто подержать над свечкой, чтобы воск расплавился и слез.