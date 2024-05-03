Белорусский банк не смог расплатиться с держателями евробондов 1 3.05.2024, 10:41

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Во всем винит санкции.

Держатели белорусских еврооблигаций снова не смогли получить положенные выплаты. Очередная дата погашения по еврооблигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на сумму полмиллиарда долларов США наступила 2 мая. В этой связи Банк развития обратился к владельцам евробондов и напомнил, что не может перевести деньги из-за санкций.

В банке также сообщили, что пока резервируют на соответствующих счетах суммы основного долга и накопленные проценты. Речь о выплатах за последние полтора года ( 02.05.2023, 02.11.2023 и 02.05.2024). Предполагается, что в перспективе владельцы белорусских евробондов смогут забрать свои деньги. Их обещают вернуть, «когда отменят санкции».