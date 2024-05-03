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Белорусский банк не смог расплатиться с держателями евробондов

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  • 3.05.2024, 10:41
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Белорусский банк не смог расплатиться с держателями евробондов

Во всем винит санкции.

Держатели белорусских еврооблигаций снова не смогли получить положенные выплаты. Очередная дата погашения по еврооблигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на сумму полмиллиарда долларов США наступила 2 мая. В этой связи Банк развития обратился к владельцам евробондов и напомнил, что не может перевести деньги из-за санкций. 

В банке также сообщили, что пока резервируют на соответствующих счетах суммы основного долга и накопленные проценты. Речь о выплатах за последние полтора года ( 02.05.2023, 02.11.2023 и 02.05.2024). Предполагается, что в перспективе владельцы белорусских евробондов смогут забрать свои деньги. Их обещают вернуть, «когда отменят санкции».

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