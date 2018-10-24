Завтра в Беларуси возможен мокрый снег 24.10.2018, 22:56

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Синоптики рассказали, какой будет погода 25 октября.

25 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Как уточняет БелТА, по северо-востоку страны возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, днем с переходом на юго-западный, порывистый. Ночью и утром по юго-западу прогнозируется порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от нуля до 5 градусов тепла, днем она поднимется до +3 ... + 9.