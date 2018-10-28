Россия решила развернуть комплексы «Самарканд» в Беларуси 15 28.10.2018, 11:13

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Комплексы будут развернуты в 13 военных частях от Дальнего Востока до Калининграда.

Министерство обороны намерено разместить новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ряде стратегических направлений, в том числе в Калининградской области и в Беларуси. Это следует из извещения о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, размещенного на сайте госзакупок, сообщает РБК.

«Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП (радиоэлектронного подавления. — РБК) «Самарканд» к системе передачи данных Министерства обороны Российской Федерации», — описывается суть контракта. Начальная стоимость контракта — 61 млн руб. Все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года.

Исполнителю предстоит обеспечить работу комплексов в 13 военных частях. По данным из открытых источников, перечисленные в тендере воинские части дислоцируются на Дальнем Востоке, в Мурманской и Нижегородской областях, Калининградской области и Беларуси. Эту информацию подтверждает и агентство «Интерфакс».

О развертывании комплексов «Самарканд» на объектах Северного морского флота было известно с 2017 года, об этом сообщало Минобороны. На Балтийском флоте обучение специалистов для работы на этих комплексах проводилось в мае 2017 года.

Задачей комплексов радиоэлектронного подавления является постановка помех и срыв коммуникаций противника.