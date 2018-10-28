Названы самые популярные автомобильные марки в Беларуси 2 28.10.2018, 18:19

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Фото: onliner.by

На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей.

В последнее воскресенье октября в Беларуси традиционно отмечается День автомобилиста и дорожника. К этом дню Национальный статистический комитет Беларуси подготовил свой традиционный обзор, в котором также указал самые популярные автомобильные марки в стране, передает tut.by.

В обзоре отмечается, что ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности белорусов. На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей и по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук.

Обеспеченность населения легковыми автомобилями

(на конец года; в расчете на 1000 человек населения; штук)

Наличие легковых автомобилей, находящихся в личной собственности белорусов,

по маркам (штук)

Отметим, что эти данные расходятся с данными ГАИ — в обзоре Белстата не фигурируют российский ВАЗ, корейский Hyundai и другие популярные автомобильные бренды.