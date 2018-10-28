Турчин: Сумма дорожного налога останется прежней 28.10.2018, 22:59

1,734

Белорусы продолжат бойкотировать техосмотр?

Белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр, несмотря на штрафы.

В интервью первый заместитель премьер-министра Александр Турчин подчеркнул, что сумма налога останется прежней. Об этом первый заместитель премьер-министра заявил в интервью «Главному эфиру» на БТ, передает tut.by.

«Принцип: ездишь — плати. Выехал на машине, у тебя должна быть оплата этой госпошлины, пожалуйста, на месяц. Минимальный период — месяц. Ездишь месяц, пожалуйста, заплати за месяц. Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент. Порядка 80% от этой суммы. Мы отвязываем ее от уплаты техосмотра», — заявил Александр Турчин.

Напомним, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин возглавляет межведомственную рабочую группу по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. С порядком уплаты дорожного сбора определятся до 1 февраля.

В начале октября Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.

«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», — рассказал премьер-министр.

По словам Румаса, решить вопрос с неплательщиками пошлины на допуск к дорожному движению поможет сравнение базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра. «И тогда, кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере», — добавил Румас.

Премьер-министр Беларуси сообщил, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.