«Рокировка в колонии может изменить ситуацию, в которую попал Михаил Жемчужный» 2 4.10.2018, 15:32

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Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

После слов политзаключенного сменили начальника Горецкой колонии.

В Горецкой колонии изменился начальник после того, как политзаключенный Михаил Жемчужный рассказал проверяющим про те нарушения, которые происходят в учреждении, пишет сайт palitviazni.info. Остановятся ли после этого репрессии в отношении правозащитника?

"Не исключаю, что новый начальник колонии, может быть, и побоится для себя такого же финала, который произошел с предшественником, и не будет перегибов с давлением", - считает бывший политзаключенный Николай Дедок.

Политзаключенный Михаил Жемчужный после содержания в ШИЗО с 20 сентября помещен на месяц в помещение камерного типа.

Михаил написал также, что в колонии проводили проверку, в ходе которой ему пришлось пообщаться с проверяющим и указать на ряд нарушений в условиях содержания, а также на пытки и унижение человеческого достоинства осужденных. Вскоре после проверки в колонии изменился начальник, хотя каких-то надежд на изменения в отношении него со стороны администрации колонии политзаключенный не возлагает.

В последнее время политзаключенный отбыл в ШИЗО практически без перерыва около 100 (!) суток.

"Эта рокировка в колонии может изменить ту ситуацию, в которую попал Михаил Жемчужный, - рассказал бывший политический заключенный Николай Дедок. - Потому что КГБ и другие службы обычно отдают приказ - оказывать давление. Однако здесь вопрос: как именно делать? И вот это нередко определяет администрация колонии".

Николай Дедок отмечает, что некоторые начальники колоний пытаются "выслужиться" и конкретно портят человеку жизнь, а некоторые выполняют приказ, так сказать, без энтузиазма, по минимуму.

"Поэтому отношение к узнику, безусловно, зависит от начальника колонии, - добавляет собеседник. - Как и от фактора личной неприязни. Кроме того, новый начальник колонии, может быть, и побоится для себя такого же финала, который произошел с его предшественником, и не будет перегибов с давлением ".

Напомним, основатель «Платформ Инновэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч. 5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.