Американские ученые нашли способ продлить молодость
- 5.10.2018, 16:37
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Специалисты установили, какое вещество положительно влияет на продолжительность жизни человека.
Американские ученые установили, что природное вещество физетин, содержащийся во многих овощах и фруктах, положительно влияет на продолжительность жизни человека, пишет orthodox.od.ua. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!.
Ученые отмечают, что с возрастом в организме человека накапливаются поврежденные клетки, которые вызывают воспаление и высвобождают вещества, которые ухудшают ткани.
В молодости иммунная система справляется с очисткой организма от этих клеток, но по мере старения эта способность ухудшается.
Исследователи обнаружили, что физетин снижает количество поврежденных клеток в организме. Свойства этого вещества были проверены на мышах. Было установлено, что у грызунов наблюдались улучшения здоровья и продолжительность жизни.
По словам ученых, эти результаты свидетельствуют о том, что с помощью физетина можно улучшить здоровье, подобрав правильную дозировку.
Чтобы получить физетин, надо включить в свой рацион клубнику, яблоки, хурму, лук, виноград, киви, персики и огурцы. Именно эти продукты являются естественным источником полезного вещества.