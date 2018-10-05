Американские ученые нашли способ продлить молодость 5.10.2018, 16:37

1,530

Специалисты установили, какое вещество положительно влияет на продолжительность жизни человека.

Американские ученые установили, что природное вещество физетин, содержащийся во многих овощах и фруктах, положительно влияет на продолжительность жизни человека, пишет orthodox.od.ua. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!.

Ученые отмечают, что с возрастом в организме человека накапливаются поврежденные клетки, которые вызывают воспаление и высвобождают вещества, которые ухудшают ткани.

В молодости иммунная система справляется с очисткой организма от этих клеток, но по мере старения эта способность ухудшается.

Исследователи обнаружили, что физетин снижает количество поврежденных клеток в организме. Свойства этого вещества были проверены на мышах. Было установлено, что у грызунов наблюдались улучшения здоровья и продолжительность жизни.

По словам ученых, эти результаты свидетельствуют о том, что с помощью физетина можно улучшить здоровье, подобрав правильную дозировку.

Чтобы получить физетин, надо включить в свой рацион клубнику, яблоки, хурму, лук, виноград, киви, персики и огурцы. Именно эти продукты являются естественным источником полезного вещества.