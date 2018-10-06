Синоптики: В воскресенье и понедельник будет тепло 6.10.2018, 16:45

Завтра ожидается до +22°С.

6 октября погодные условия на территории Беларуси будет, в основном, определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый.Температура воздуха минимальная ночью составит +4..+10°С, максимальная - в середине дня +14..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

В последующие двое суток, 7-8 октября, установится теплая погода.

7 октября Беларусь будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Ночью ожидается без осадков, днем в отдельных районах, в основном, по северо-западной половине республики, пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит +4..+10°С, днем +14..+20°С, по югу воздух прогреется до +22°С.

8 октября ночью погоду обусловит малоактивный атмосферный фронт, который будет смещаться с Балтийского моря, днем Беларусь будет находиться, в основном, в области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди, днем ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью составит +3..+10°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от +8°С по северу до +17°С по юго-востоку страны.