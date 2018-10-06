Топ-10 мест для осенних прогулок в Минске и не только 6.10.2018, 20:15

Одно из них - дом-музей Янки Купалы в Вязынке.

Об ушедшем лете грустит только тот, кто не ценит всех прелестей осени. Пришло время есть тыкву, читать книги под звук дождя, покупать яркие шапки и резиновые сапоги и гулять по осенним паркам, шурша листьями и цепляя на себя паутинки, пишет planetabelarus.by.

А учитывая, насколько осень фотогенична, фотоотчет с таких прогулок обязателен. Так что запоминайте самые удачные места для осенних прогулок и фотосессий, и в первый погожий денек — вперед.

1. ЛОШИЦКИЙ ПАРК

Осень в Лошицком парке особенно красива. По очереди там желтеют и вековые липы, и экзотические деревья, которые граф Любанский свозил в Лошицу, чтобы впечатлить возлюбленную. А в туманные осенние дни весьма легко поверить, что по парку бродит призрак пани Ядвиги, для которой так старался Любанский.

Но легенды Лошицы оставим на долгие зимние вечера, а осенью просто будем наслаждаться ухоженными лошицкими пейзажами, прогуливаясь у старой усадьбы, руин водяной мельницы и среди деревьев, которые помнят множество историй усадьбы и ее жителей.

Огромный плюс Лошицкого парка — отсутствие ларьков и аттракционов, так что фоны для фото там особенно гармоничны и натуральны.

2. ПАРК ПОБЕДЫ

Когда осенью в Минске случается солнечный красивый день — Парк Победы за Музеем Великой Отечественной войны превращается в одну большую фотостудию. С одной стороны девушка в вязаном свитере кутается в плед и лукаво смотрит в камеру, с другой — родители забрасывают малышей листьями, пока те смеются в объектив. И так по всему периметру одного из самых больших парков Минска.

Комсомольское озеро и многочисленные фонтаны еще больше оживляют фотографии, а прогулки по этому королевству фотографов, моделей и красивых осенних уголков получаются незабываемыми.

3. МИНСКОЕ МОРЕ

Заславское водохранилище, больше известное как Минское море, летом вполне напоминает хоть и не самое оживленное, но все-таки курортное место. С приходом осени пляж пустеет, и природа становится видна в своем лучшем виде. Ветер поднимает волны и разбрасывает листья, на воду выходят парусники, а по причалу гуляют выехавшие на природу минчане.

4. БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Липовые аллеи, ажурные беседки, дендрарий и озерный комплекс как кульминация прогулки по саду завораживают в любое время года. В Ботаническом саду бывает многолюдно лишь во время нечастых фестивалей, в остальное время там легко затеряться, гулять в тишине, наслаждаться красотой растений и без лишних глаз позировать на камеру.

5. БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

С приходом осени, когда листва уже слетает с деревьев, ландшафт Национального академического театра оперы и балета становится еще более сдержанным и даже немного холодным. Но такой фон не ограничивает никакие фантазии фотографа, а благородные цвета и грандиозность советской постройки делают все фотографии по-своему особенными.

6. МУЗЕЙ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА

Осень в Строчицах как будто уносит на 70 лет назад в прошлое, чтобы посмотреть как белорусы прошлого столетия наслаждались яркими осенними красками перед холодной зимой. Деревянные серые постройки церкви, сельской школы и домов гармонично смотрятся на фоне старых деревьев, и Строчицы, безусловно, подходящее место, чтобы сплести венок из кленовых листьев и устроить по-настоящему осеннюю фотосессию.

7. ПАРК ГОРЬКОГО

Самый удобный в плане расположения вариант, где особенно приятно прогуляться и пофотографироваться с детьми: не зря же этот парк называют Детским парком имени Горького. Изюминки этого памятника архитектуры и садово-паркового искусства — внушительное колесо обозрения и виды на Свислочь.

А наиболее подходящими атрибутами для съемок там послужит сладкая вата, детские машинки и нарисованные на асфальте «классики».

8. ВЯЗЫНКА

У этого места особая аура. Недаром здесь проводятся традиционные белорусские обряды: Гуканне вясны, Купалье. А осенью здесь необыкновенно красиво.

Дом-музей Янки Купалы в Вязынке расположен совсем рядом с железнодорожной станцией, поэтому из Минска добираться в этот невероятно красивый и поэтичный уголок особенно удобно на электричке.

В Вязынке родился белорусский классик Янка Купала. Сегодня там восстановлен дом, который какое-то время арендовала семья Луцевичей, а также сохранен природный ландшафт того периода. Прогулка по осеннему лесу в столь романтичном местесама по себе запомнится надолго. А если после такого отдыха останутся красивые фотокарточки, то у вас еще долгие годы будет, что рассылать всем родственникам на память.

9. НАРОЧЬ

Осенью Нарочанский парк становится особенно сказочным. В синей воде озера отражаются желто-красные деревья, и прогулка по его берегу навевает лирические мысли. И пусть ехать далеко — увидев по-осеннему волшебный Нарочанский парк, вы будете рады, что отправились в такое путешествие.

10. НЕСВИЖСКИЙ ПАРК

Съездить осенью в Несвиж стоит не только ради фотосессии, но и просто, чтобы посмотреть, насколько по-другому выглядят городок, замок и ландшафтный парк в непривычное для экскурсий время. А атмосферные фотографии на фоне одной из самых известных достопримечательностей Беларуси станут очень приятным бонусом к такой поездке.