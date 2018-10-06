72-летний испанец разыграл молодежь в тренажерном зале 2 6.10.2018, 21:31

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Рафаэль Вера

Рафаэль Вера много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.

Сейчас в Сети можно найти множество роликов, в которых спортсмены гримируются под стариков и приходят разыграть молодых атлетов на спортивную площадку. Однако на этот раз дедушка настоящий.

Знакомьтесь, 72-летний испанский бодибилдер Рафаэль Вера, пишет mln.news.

Мужчина уже давно занимается бодибилдингом и много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.

Рафаэль Вера образца 1998 года