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72-летний испанец разыграл молодежь в тренажерном зале

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  • 6.10.2018, 21:31
  • 1,786
Рафаэль Вера

Рафаэль Вера много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.

Сейчас в Сети можно найти множество роликов, в которых спортсмены гримируются под стариков и приходят разыграть молодых атлетов на спортивную площадку. Однако на этот раз дедушка настоящий.

Знакомьтесь, 72-летний испанский бодибилдер Рафаэль Вера, пишет mln.news.

Мужчина уже давно занимается бодибилдингом и много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.

Рафаэль Вера образца 1998 года


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