72-летний испанец разыграл молодежь в тренажерном зале

72-летний испанец разыграл молодежь в тренажерном зале2
- 6.10.2018, 21:31
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Рафаэль Вера много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.
Сейчас в Сети можно найти множество роликов, в которых спортсмены гримируются под стариков и приходят разыграть молодых атлетов на спортивную площадку. Однако на этот раз дедушка настоящий.
Знакомьтесь, 72-летний испанский бодибилдер Рафаэль Вера, пишет mln.news.
Мужчина уже давно занимается бодибилдингом и много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.
Рафаэль Вера образца 1998 года