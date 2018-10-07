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Бэнкси показал секрет картины за $1 миллион, которая сама себя уничтожила

  • 7.10.2018, 9:14

На видео собраны кадры изготовления рамы и момент, в который она сработала.

Несколько лет назад британский уличный художник Бэнкси тайно построил раму со встроенным шредером «на случай, если что-то попадет на аукцион». Видео об этом он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

На видео собраны кадры изготовления рамы и момент, в который она сработала.

«Потребность уничтожать — тоже творческая потребность», — написал художник в комментарии к видео.

Напомним, работу Бэнкси «Девочка с шаром» 5 октября купили на аукционе за 1,1 миллиона долларов США. После последнего удара молотка картина начала «самоуничтожаться» при помощи механизма для измельчения бумаги.


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