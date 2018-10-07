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В Одессе стреляли в активиста местного «Автомайдана»

  • 7.10.2018, 10:21
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Активист ранен из дробовика.

В субботу, 6 октября, около 23.00 в Одессе стреляли в одного из активистов местного "Автомайдана", мужчину госпитализировали с ранениями, сообщает "Думская".

Стрельба произошла возле заправки на Люстдорфской дороге. По предварительным данным, активист был ранен из дробовика.

Согласно данным очевидцев, около 23.00 несколько человек вышли из автомобиля Volkswagen белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля Dodge.

На странице "Автомайдан Одесса" в Facebook подтвердили информацию о стрельбе по одному из членов организации, однако не назвали имени активиста.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что в Киевском районе Одессы на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные и "совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства".

Затем они скрылись с места происшествия. В городе был введен оперативный план-перехват "Сирена". "По состоянию на 1.30 полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу.

Сейчас принимают меры по их задержанию", – сказано в сообщении.


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