На прошедшей неделе белорусский рубль продолжил падение 7.10.2018, 21:10

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Рубль подешевел ко всем трем основным валютам.

В начале октября курсы всех трех основных валют, торгуемых на Белорусской валютно-фондовой бирже, продолжили рост. В наибольшей степени подорожал доллар США, в наименьшей степени — российский рубль, который опять оказался под давлением из-за новых политических скандалов, передает select.by.

Американская валюта на рынке форекс получила поддержку сразу от нескольких факторов. Во-первых, 30 сентября США и Канада достигли соглашения по сохранению соглашения NAFTA.

Во-вторых, председатель ФРС США Джером Пауэлл 2 октября заявил, что он рассчитывает придерживаться текущего курса на постепенное повышение ставок. А президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс сказал на телеканале Bloomberg, что его устраивает вариант повышения ставки ФРС до 3% или 3,25%, что будет соответствовать сильному росту экономики США и темпам ее инфляции.

В-третьих, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6 пункта с 58,5 пунктов в августе, что стало максимальным уровнем за последние 21 год. При этом число занятых в частном секторе экономики США увеличилось на 230 тыс. человек, что оказалось самым большим приростом с февраля текущего года. И, наконец, компания Amazon Inc. объявила о планах повысить с 1 ноября минимальную заработную плату своих сотрудников в США до 15 долларов в час.

В результате доходность казначейских десятилетних облигаций США 4 октября достигала уровня 3,23% годовых — максимального за 7 лет. Это увеличило привлекательность вложений в данные ценные бумаги и оказало дополнительное давление на курсы всех валют против доллара.

Негативное влияние на курс евро оказали также проблемы в Италии, правительство которой подтвердило решение увеличить дефицит бюджета страны в 2019 году до 2,4%. Европейская валюта на рынке форекс упала ниже уровня 1,15 долларов за евро.

Курс российского рубля также оказался под давлением против доллара, как и валюты других развивающихся стран. Кроме того, появилась угроза введения новых санкций со стороны европейских стран, так как власти Нидерландов, США и Британии обвинили Россию в кибератаках, в частности, на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Нидерланды сообщили о высылке из страны четырех российских дипломатов.

Все это и привело к наблюдаемой динамике курсов доллара, евро и российского рубля на БВФБ. Средневзвешенный курс доллара увеличился за рассматриваемый период на 2,1% и достиг 5 октября 2,1556 рублей за доллар. Средневзвешенный курс евро поднялся намного меньше: на 1% — до 2,4791 рублей за евро, а аналогичный курс российского рубля вырос на 0,6% и составил 5 октября 3,2386 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость корзины валют из доллара США, евро и российского рубля выросла за первую неделю октября на 1,1%. При этом среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ снизился до 58,2 млн. рублей с 75,7 млн. рублей неделей ранее.

На текущей неделе ослабление белорусского рубля по отношению ко всем валютам на БВФБ может продолжиться, но не столь значительными темпами.