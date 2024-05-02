«Вместо роста цен у нас начнут разоряться банки и заводы» 1 2.05.2024, 12:09

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О кризисе, который ждет Беларусь.

Подробности про скучное в Беларуси от нас скрывают, чтобы лишний раз не отвлекать от экономических успехов, пишет Telegram-канал «Письма к дочери». Но экономические успехи зашли уже так далеко, что не обязательно знать все мелкие детали, чтобы заметить, что белорусская экономика сворачивает на траекторию альтернативного процветания.

Вот Белстат сообщил про достижения белорусского экспорта за три месяца этого года. И эти достижения таковы, что даже Белстату было, наверное, неловко ими хвастаться. Потому что за три месяца белорусский экспорт вырос на один целых и пять сотых процента.

А если посчитать в марте отдельно, то белорусский экспорт за март не вырос, а снизился на 1,5 процента. И это значит, что белорусский экспорт потерял инерцию разгона, который он набрал в прошлом году.

Потому что на российском рынке белорусский экспорт обижают конкуренты, которые ничего не знают про уникальное белорусское качество. А до рынков дальней дуги белорусскому экспорту трудно достать, потому что у белорусского экспорта в организме не хватает российских железных дорог. Ну вот просто негде белорусский экспорт возить.

И получается, что возможности белорусского экспорта не совпадают с желаниями белорусского правительства. Потому что у белорусского правительства есть желание экономического роста, а у белорусского экспорта нет для этого никаких возможностей.

Чтобы выполнить планы правительства, экспорту за год надо вырасти на семь с половиной процентов. А не упасть на полтора.

Но от своих планов белорусское правительство же отказываться не собирается. Оно может и хотело бы, но кто же ему разрешит. То есть производство должно производить в соответствии с доведенными до него целевыми показателями. Даже если оно производит лишнее.

И вот если ты не можешь продать лишнее на внешних рынках, то тебе приходится рассчитывать на внутренний. (Можно еще, конечно, производить и никому не продавать, но это не вариант, потому что склады не резиновые).

А чтобы внутренний рынок мог позволить себе лишние товары, у внутреннего рынка должны быть лишние деньги. И вот этим белорусское правительство сейчас и занимается. Обеспечивает внутренний рынок дешевыми лишними деньгами. То есть, культурно говоря, стимулирует внутренний спрос.

За три месяца этого года белорусские компании взяли кредитов на 35 процентов больше, чем год назад. А год назад они тоже не стеснялись брать кредиты. И белорусские граждане не отставали. Белорусские граждане взяли кредитов за эти три месяца на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

В нормальных жизненных обстоятельствах лишние деньги могли бы просто простимулировать цены. Инфляция бы выросла, и в экономике восстановился нормальный ценовой баланс. Но белорусским властям экономические законы не писаны. Поэтому, повышать цены они запретили. Поэтому инфляция для белорусской экономики – не выход.

Белорусские компании должны больше производить, больше платить рабочим, а цены повышать не должны. И учитывая, что в стране не до экономических законов, это будет продолжаться пока сначала у компаний, а потом у банков, не кончатся деньги. И эти деньги, на самом деле уже потихоньку кончаются.

За первый месяц этого года прибыль белорусских компаний обвалилась на треть. А их чистый убыток вырос на 75 процентов. Это при том, что потребительский спрос в стране вырос на 14 процентов. То есть белорусские компании производили больше, продавали больше, а денег зарабатывали меньше.

Поэтому кризис 2011 года у нас, скорее всего, не повторится. В этот раз у нас будет новый, уникальный кризис. Такой, которого уже давно не было.

Вот если власти вовремя не позволят ценам расти так, как им хочется, то вместо роста цен у нас начнут разоряться банки и заводы. А цены все равно вырастут. Только потом.