Казнь военными РФ пленных украинцев: Human Rights Watch предоставила факты

Казнь военными РФ пленных украинцев: Human Rights Watch предоставила факты1
- 2.05.2024, 12:03
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Подробности.
Согласно отчету международной организации Human Rights Watch, с декабря прошлого года военные Российской Федерации казнили не менее 15 сдавшихся в плен бойцов Вооруженных Сил Украины.
Правозащитники обнародовали доказательства преступлений оккупантов, основываясь на видео, появившихся в Сети 2 и 27 декабря, а также 5, 19 и 25 февраля.
На записях четко видно, как украинские бойцы пытались сдаться, но были безжалостно убиты российскими военными. Отчет содержит информацию о случаях казней украинских бойцов в различных регионах, и расследование ведется также украинскими прокурорами. Сбор данных о казнях и других преступлениях продолжается.
В HRW отмечают, что украинские прокуроры расследуют 27 дел по фактам казни оккупантами пленных 54 бойцов ВСУ. Сбор информации о чудовищных преступлениях россиян продолжается.