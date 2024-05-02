Казнь военными РФ пленных украинцев: Human Rights Watch предоставила факты 1 2.05.2024, 12:03

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Согласно отчету международной организации Human Rights Watch, с декабря прошлого года военные Российской Федерации казнили не менее 15 сдавшихся в плен бойцов Вооруженных Сил Украины.

Правозащитники обнародовали доказательства преступлений оккупантов, основываясь на видео, появившихся в Сети 2 и 27 декабря, а также 5, 19 и 25 февраля.

На записях четко видно, как украинские бойцы пытались сдаться, но были безжалостно убиты российскими военными. Отчет содержит информацию о случаях казней украинских бойцов в различных регионах, и расследование ведется также украинскими прокурорами. Сбор данных о казнях и других преступлениях продолжается.

В HRW отмечают, что украинские прокуроры расследуют 27 дел по фактам казни оккупантами пленных 54 бойцов ВСУ. Сбор информации о чудовищных преступлениях россиян продолжается.