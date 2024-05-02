В Минске повысили цены на некоторые проездные 2 2.05.2024, 12:19

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Названа причина.

БелЖД подняла стоимость проезда в поездах городских линий. По этой причине в Минске повысили цены на некоторые проездные в общественном транспорте — на те, которые совмещены с городскими линиями.

Совмещенные проездные на общественный транспорт предполагают поездки городских линиях, а также в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Они бывают на два или пять видов транспорта, один из которых — поезда городских линий. Такие проездные рассчитаны на неограниченное количество поездок в течение 3, 5, 10, 20 или 30 суток.

С 1 мая выросла «железнодорожная» часть, которая заложена в стоимости этих проездных. К примеру, проездной на два вида транспорта — поезд городских линий и автобус (или троллейбус, или трамвай) — на 30 суток сейчас стоит 107,22 рубля (ранее — 105,15 рубля). Если вместо наземного транспорта будет метро, то нынешняя цена — 109,47 рубля (было — 107,4 рубля). При этом нынешняя цена на проездной на пять видов транспорта (поезда городских линий, метро, автобус, трамвай и троллейбус) — 92,43 рубля (была — 91,19 рубля).

Примечательно, что проездные на 3, 5, 10, 20 суток на пять видов транспорта также стоят дешевле, чем на два на такой же период.

Совмещенные проездные на общественный транспорт ввели в мае 2014 года. Сейчас поезда городских линий курсируют из Минска на станции Беларусь, Руденск и Смолевичи.