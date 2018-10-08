Массовая драка у минского кафе «Маяк»: с битами и бензопилой 27 8.10.2018, 12:19

7,797

Силы были не равны.

Очевидцы засняли видео, где слышен шум бензопилы, пишет onliner.by.

«Кафе „Маяк“ на Маяковского вечером в пятницу, — пишет пользователь neumatici_autocar. — Была драка в кафе, потом подъехали тачки на подмогу».

Очевидец утверждает, что новые бойцы были с битами: «Потом еще тачки подъехали, и с бензой выскочил один».

Он также пишет, что «вроде как полоснули двоих или троих, а двое получили по лицу битой».

В милиции комментируют произошедшее.

— Две компании отдыхали с пятницы на субботу. Сам конфликт произошел непосредственно в субботу, 6 октября, — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева. — Одна компания — трое ребят 1992 года рождения. Вторая — двое ребят 1985 и 1987 года рождения. Все они — жители микрорайона Серебрянка.

Словесный конфликт возник внутри кафе. Повода объяснить до сих пор никто не может. Когда люди выпивают, он особо не требуется. Вышли на улицу, где продолжили словесный конфликт. Силы были не равны. Обе компании сели на телефоны.

— К компании постарше приехал брат одного из мужчин. Он — 1977 года рождения. Силы стали равными — три на три. Началась драка. Во время нее подъехал отец одного из парней из компании помладше. Мужчина 1969 года рождения появился с битой.

Он стал наносить удары предыдущему новоприбывшему — который 1977 года рождения. Получив битой, мужчина пошел к себе в машину и достал бензопилу.

— Выясняется, были ли причинены бензопилой телесные повреждения. Подтверждена информация о госпитализации мужчины 1977 года рождения, которому были нанесены удары битой. В отношении мужчины 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст 339 УК РБ — «Хулиганство». Он задержан.