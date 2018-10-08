Видеофакт: Ведущий эпично упал во время селфи и стал кумиром телезрителей 1 8.10.2018, 14:17

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Передача была посвящена самолюбованию.

Американский журналист и телеведущий Раймондо Арройо пришёл в качестве эксперта в прямой эфир ток-шоу на канале Fox News и рассмешил телезрителей. В передаче мужчина попытался прорекламировать пиво, сделав с ним фотографию, но не усидел на стуле и с грохотом упал. Инцидент не стал бы таким примечательным, если бы в это время Арройо не говорил о том, как опасны могут быть селфи, пишет medialeaks.ru.

В октябре 2018 года Национальная библиотека медицины США подсчитала, как часто люди всего мира гибнут из-за неосторожности во время селфи. В топе списка оказались Индия, Россия и США. Однако инцидент, который произошёл в прямом эфире телеканала Fox News вскоре после публикации статистики, показал, что на американцев работа учёных, похоже, не произвела большого впечатления.

Неловкая ситуация случилась во время трансляции ток-шок The Ingraham Angle американской телеведущей Лауры Инграхам.

В тот день женщина беседовала в эфире со своим коллегой, журналистом Раймондом Арройо, и тема передачи была посвящена опасности самолюбования.

Журналист отметил, что исследователи не включили в статистику те случаи, новости о которых не появлялись в СМИ. Следовательно, любителям селфи стоит понимать, что фотография на любой горе, крыше или возле дороги может стать для них последней.

На этом эфирное время Арройо истекло. Но перед тем как покинуть студию, он решил прорекламировать американское пиво Bud и достал коробку с бутылками из-под стола.

Вероятно, журналистам не полагалось распивать алкоголь в прямом эфире, поэтому вопреки теме передачи Раймонд предложил Лауре сделать общее селфи с напитками в руках.

Я быстренько сделаю селфи. Ты готова? Всё в порядке? Окей. Улыбайся.

Именно в этот момент произошло то, что сделало Арройо новым героем пользователей твиттера и телезрителей. Мужчина сидел слишком далеко от коллеги, так что она никак не помещалась в кадр его телефонной камеры. Чтобы исправить это, Раймонд ближе подвинулся к ведущей, и тут случилось непредвиденное.

Я быстренько сделаю селфи. Ты готова? Всё в порядке? Окей. Улыбайся.

Именно в этот момент произошло то, что сделало Арройо новым героем пользователей твиттера и телезрителей. Мужчина сидел слишком далеко от коллеги, так что она никак не помещалась в кадр его телефонной камеры. Чтобы исправить это, Раймонд ближе подвинулся к ведущей, и тут случилось непредвиденное.