Бита vs бензопила: СК рассказал подробности драки в Минске

Бита vs бензопила: СК рассказал подробности драки в Минске16
- 8.10.2018, 17:18
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Драка проходила в формате «три на три».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси по факту драки возле минского кафе "Маяк" вечером 6 октября. По данным официального представителя СК Юлии Гончаровой, один из участников драки получил перелом носа, у еще одного — также переломы лицевых костей, сообщает Еврорадио.
Словесная перепалка между двумя компаниями мужчин началась внутри кафе, на улице она переросла в драку три на три. По звонку на помощь компании с мальчишника с битой приехал отец одного из парней. Ей он и нанес повреждения пострадавшим.
"С целью прекратить драку мужчина из второй компании достал из багажника бензопилу (у него ИП, строительные услуги, бензопила была в багажнике), завел ее (пила производила громкий звук, но цепь не была надета либо спала — устанавливается), но это проблемы не решило", — рассказала Юлия Гончарова.