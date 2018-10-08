Бита vs бензопила: СК рассказал подробности драки в Минске 16 8.10.2018, 17:18

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Фото: relax.by

Драка проходила в формате «три на три».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси по факту драки возле минского кафе "Маяк" вечером 6 октября. По данным официального представителя СК Юлии Гончаровой, один из участников драки получил перелом носа, у еще одного — также переломы лицевых костей, сообщает Еврорадио.

Словесная перепалка между двумя компаниями мужчин началась внутри кафе, на улице она переросла в драку три на три. По звонку на помощь компании с мальчишника с битой приехал отец одного из парней. Ей он и нанес повреждения пострадавшим.

"С целью прекратить драку мужчина из второй компании достал из багажника бензопилу (у него ИП, строительные услуги, бензопила была в багажнике), завел ее (пила производила громкий звук, но цепь не была надета либо спала — устанавливается), но это проблемы не решило", — рассказала Юлия Гончарова.