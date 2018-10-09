Видеохит: Панда показала акробатическое шоу 3 9.10.2018, 11:34

Животное доказало, что может двигаться довольно ловко и не обделено природной грацией.

Если вы думаете, что панды целыми днями только едят и спят, то это животное из питомника в Чэнду (Китай) с лёгкостью вас разубедит, пишет 120.su.

Панда показала зрителям самый настоящий акробатический этюд, который, конечно же, вызвал всеобщее восхищение.

Животное доказало, что оно, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, может двигаться довольно ловко и не обделено природной грацией.