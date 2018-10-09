Осенние путешествия: куда отправиться в октябре 1 9.10.2018, 14:35

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Осень – отличное время для поездок.

Лето официально закончено, и это говорит о том, что пора планировать новое путешествие, пишет znaj.ua. Осень – отличное время для поездок. В это время года улицы не переполнены туристами, стоимость жилья существенно уменьшается, а на природе наконец-то можно насладиться тишиной, спокойствием и отличным видом.

Разноцветные октябрьские краски так и манят, очень хочется надеть любимый теплый свитер, пальто, джинсы, ботинки и отправиться изучать новый город. Но куда же именно стоит поехать?

Журналисты приготовили для вас список городов и стран, которые осенью преображаются и становятся просто чудесными

Египет

Комфортная температура, отсутствие толп и более низкие тарифы на проживание, (особенно если бронировать жилье заранее), делают октябрь отличным месяцем для посещения Египта. Здесь вы можете не только понежиться на солнышке и покупаться в море, но и увидеть одно из чудес света и побывать в пустыне.

Израиль

Любителям истории, религии и современности понравится путешествовать по этой крошечной стране с ее удивительным разнообразием ландшафтов. Страна расположена возле Средиземном моря, и она очень разная. Север Израиля – это холмы и леса, а большая часть юга - пустыня.

Прага, Чехия

Прага очень часто занимает первые места в различных рейтингах, и это вполне объяснимо. Если вы еще не были в Праге, обязательно посетите ее осенью. В это время года вы сможете свободно и не спеша исследовать все ее достопримечательности, ведь на улицах не будет толп туристов. Приятная осенняя прохлада делает путешествие в город тысячи шпилей особенно атмосферным.

Убуд, Бали, Индонезия

Тропические леса, долины и безграничные рисовые поля создают на курорте незабываемую атмосферу. Известный как культурный центр, Бали радует множеством художественных музеев, музыки, архитектуры и танца. В Культурном центре Бали регулярно проводятся мероприятия, посвященные традиционному танцу. На острове расположено множество красивых храмов, которые впечатляют своим величием. Путешествие на Бали в октябре позволит убежать от осенней хандры и холодов.

Сардиния, Италия

Идеальная погода в октябре, практически пустые средиземноморские пляжи с белым песком и кристально чистая изумрудная вода превращают Сардинию в идеальное место. Прогулки на лошадях, пешие прогулки и лодочные экскурсии по живописным уголкам дарят лучшие впечатления только в условиях умеренного осеннего климата. А местные жители обязательно удивят вас гостеприимностью.

Куда бы вы не решили отправиться: в любимый город или в новую страну, октябрьская поездка станет отличным переходом от жаркого сезона к холодному.