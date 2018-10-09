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Как белорусские власти оставили педагогов без надбавки

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  • 9.10.2018, 18:55
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Тысячи учителей по всей стране недополучат свои положенные зарплаты.

Инсайд от подписчика Telegram-канала "Экономика Беларуси" из министерства здравоохранения.

Недавно вышло постановление о повышении окладов медицинским и педагогическим работникам. В нем было прописано, что педагогическим работникам повышается на 20% оклад. После выхода постановления вышло к нему разъяснение. И в этом разъяснении психологов, учителей-дефектологов данное повышение не касается.

Когда эти педагогические работники позвонили в министерство и спросили "Что за дела вообще?", то им ответили, что разъяснение было составлено неправильно. И они должны получать повышение. НО:

Переписывать его никто не будет. Ответственные за это люди говорят следующее: "Мы просто боимся идти к руководству и министру и указывать на свою ошибку".

Они боятся, а тысячи учителей по всей стране недополучат свои положенные зарплаты.


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