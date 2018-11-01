Фотофакт: В Гродно водитель Infiniti попался «СтопХаму»3
- 1.11.2018, 14:43
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Активисты сделали водителю замечание за парковку на газоне.
Infiniti FX35, припаркованный на газоне во дворах в микрорайоне Фолюш в Гродно, не оставил равнодушными местных жителей. Сегодня, 1 ноября, на стеклах кроссовера появились листовки «СтопХама», пишет сайт newgrodno.by.
Правда, в отличие от российских, гродненские листовки снять будет легче.
Вероятно, водитель Infiniti уже не в первый раз оставляет автомобиль на зеленой зоне — листовки сделаны не на скорую руку, а, скорее всего, были заготовлены заранее.