Бярэзіна, Беразіна і Берязіна: название ж/д-станции написали в трех вариантах 1.11.2018, 20:51

Какой верный?

Название станции Бярэзіна на одной из железнодорожных остановок на линии Жлобин — Осиповичи умудрились написать в трех вариантах.

Этот снимок пользователь tut.by Алексей Лазарчук сделал на остановочном пункте Ясень неделю назад.

Возле железнодорожной кассы висит расписание, написанное по-белорусски. В нем название одной и той же станции написано в трех вариантах: Бярэзіна, Беразіна і Берязіна.

— Иногда примечаю ошибки, но не все они бросаются в глаза. А тут увидел — улыбнулся, — рассказывает Алексей. — Интересно, а как на белорусском языке пишется название железнодорожной станции Березина?

Официальное название станции Бярэзіна — именно так написано большими буквами на железнодорожном вокзале. Языковед Винцук Вячорка подтверждает, что как раз этот вариант правильный.

— Рака, паводле якой названая станцыя ў Бабруйску, па-беларуску завецца Бярэзіна. Так і трэба пісаць назву станцыі. Добра, што Беларуская чыгунка дае інфармацыю для пасажыраў па-беларуску, ну, а памылкі - дзякуючы пасажырам больш пільным — выправяцца.